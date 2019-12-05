الدفاع المدني يحرر يد طفلة علقت بفرامة لحم

عادل الحربي(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل، مساء اليوم الخميس، عملية تحرير يد طفلة علقت داخل “ فرامة لحم ”.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ إن فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل باشرت بلاغًا عبارة عن احتجاز يد طفلة من الجنسية السورية داخل فرامة لحوم؛ حيث نقلت الحالة إلى طوارئ مستشفى طبرجل العام.

وأضاف أنه تم استخدام معدات إنقاذ مخصصة لمثل هذه الحالات، حتى تمكنوا وبفضل الله من فك يد الطفلة، واستكمل الفريق الطبي بمستشفى طبرجل العام إسعاف الحالة، وهي بصحة جيدة.