تركي آل الشيخ يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بفوز المنتخب

نواف السالم(صدى):

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، خادم الحرمين وسمو ولي العهد «حفظهما الله» بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الخليج (خليجي 24).

وقال آل الشيخ: « مبروك الفوز، أبارك لمولاي خادم الحرمين ولـ سيدي ولي العهد ولـ سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي والشعب السعودي … أبطال».

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الخليج، بعد الفوز على قطر بهدف دون رد، ليلاقي البحرين يوم الأحد المقبل.