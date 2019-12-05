تركي آل الشيخ يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بفوز المنتخب
هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، خادم الحرمين وسمو ولي العهد «حفظهما الله» بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الخليج (خليجي 24).
وقال آل الشيخ: « مبروك الفوز، أبارك لمولاي خادم الحرمين ولـ سيدي ولي العهد ولـ سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي والشعب السعودي … أبطال».
وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الخليج، بعد الفوز على قطر بهدف دون رد، ليلاقي البحرين يوم الأحد المقبل.
زائر[ عدد التعليقات: 3647 ] نشر منذ 30 دقيقة
ياخوفي يروح الكاس للبحرين ويكون هدية على حساب منتخبنا