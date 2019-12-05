افتتاح معرض عروس مكة برعاية سمو الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة

ريم عبدالعزيز(صدى):

تم افتتاح معرض (عروس مكة) مساء أمس، الأربعاء ٤ ديسمبر ٢٠١٩، في قاعة مكة المكرمة، برعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة التي قصت شريط الافتتاح، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن ثم تجولت في أرجاء وجنبات المعرض وأبدت إعجابها بجميع ما شاهدته، وسجلت سطورًا في سجلات زيارات بعض أجنحة المشاركات، ثم حضرت حفل الافتتاح القائم على عروض منوعة للأزياء من مصممين دوليين، ومصممات سعوديات.

وقد تحدثت عن تواجدها في السعودية وكون الفعالية في مكة المكرمة قائلة: “الحمد لله الذي أوجد هذا البلد القائم على شؤون الحرمين التي ينشرح صدر كل من يأتي إليها لأداء مناسك العمرة، وقد لا يتنقل إلا بحدود الحرم، لكن مثل هذه الفعاليات والمعارض تعد إطلالة على وجه مكة الآخر، ومن هنا فتواجد معرض عروس مكة في هذه البقعة الشريفة مجال لأن يطلع زائرو بيت الله الحرام من مسلمين على ما يجري في مكة من فعاليات دينية أو ثقافية …وغيرها، لا سيما وأن هذا المعرض لأول مرة يقام في مكة وأنا سعيدة جدًّا بالدعوة المقدمة لي من شركة (ريفان)، والذين أشكرهم على هذه الضيافة والاحتفاء وأنا في بلدي الثاني السعودية الحبيبة”.

وفي سؤال عن رأيها بالمعروضات والفعاليات أجابت: “ما شاهدته يدعو للغبطة والفخر خاصة وأنا أرى زميلات لي في ريادة الأعمال وأنا واحدة منهن لدي اهتمام بهذه النوعية من المجالات «التجميل والأزياء» وأتمنى التوفيق والنجاح لكل أخواتي وزميلاتي، وأحب أن أشكر شركة (ريفان) والقائمين على هذا المعرض، على التنظيم والترتيب الأكثر من رائع”.

وفي ختام الافتتاح تم تقديم درع تذكاري للفعالية مقدم من شركة ريفان كما قدمت عدد من المشاركات بعض من الهدايا من منتجاتهن لسموها .

الجدير بالإشارة أن المعرض حضور نسائي فقط، ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل ومن الساعة الرابعة وحتى الحادية عشر مساء في قاعة مكة الكبرى، بالزايدي في مكة المكرمة.