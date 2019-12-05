«أرامكو» تُعلن السعر النهائي لطرح 1.5 من أسهمها

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة أرامكو، عن السعر النهائي لطرح 1.5 من أسهمها، وهو 32 ريال للسهم.

وأوضحت أن حصيلة طرح 1.3 % تعادل 3 مليارات سهم من أسهمها، بواقع ملياري سهم للمؤسسات ومليار سهم للأفراد.

وأشارت إلى أنه سيُعلن عن التخصيص النهائي للأسهم، ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري.

يذكر أن طليات الأفراد النهائية في طرح أرامكو، قد سجلت 47.4 مليار ريال، بإجمالي عدد مشتركين بلغ 4.91 مليون مشترك، من خلال الاكتتاب في 1.48 مليار سهم.