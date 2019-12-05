أمريكا: إيران قتلت أكثر من ألف شخص في «ثورة البنزين»

واشنطن(صدى):

صرح مبعوث الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران برايان هوك، بأنه قوات الأمن الإيرانية ربما قتلت أكثر من ألف شخص منذ بدء ثورة زيادة أسعار البنزين التي اندلعت في منتصف نوفمبر.

وقال هوك للصحفيين في وزارة الخارجية: مع بدء تكشف حقيقة ما جرى في إيران، يبدو أن النظام ربما قتل أكثر من ألف مواطن إيراني منذ بدء الاحتجاجات.

وامتدت الاضطرابات، التي بدأت في 15 نوفمبر بعد أن رفعت الحكومة فجأة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 300 بالمئة بسرعة، إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة، وأخذت بعدًا سياسيًا مع مطالبة الشبان والمتظاهرين الذين ينتمون للطبقة العاملة بتنحي النخبة الدينية الحاكمة.

وترفض طهران الإعلان عن إحصاء رسمي لعدد القتلى، لكن منظمة العفو الدولية قالت يوم الإثنين، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 208 محتجين، ما يجعل الاضطرابات هي الأكثر دموية منذ انتفاضة 1979 التي دفعت برجال الدين الشيعة إلى السلطة.