العثور على جثة طفل دون أحشاء في القمامة

القاهرة(صدى):

عثرت الجهات الأمنية المصرية اليوم، على جثة طفل حديث الولادة، منهوش أحشائه، ولم يتبق منه سوى رأسه وذراعيه، وجزء من الصدر، تحت شيكارة ومردوم عليه بالتراب.

وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر نحو أسبوع، ولم يتبق منها سوى الرأس والذراعين وأجزاء من الصدر فقط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة.