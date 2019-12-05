ترامب عاري في الفضاء .. شركة بريطانية تٌهين الرئيس الأمريكي

واشنطن(صدى):

صممت شركة بريطانية مٌجسم ساخر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزمنا مع زيارته الجارية للندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.

ويطلق على المجسم بالون بيبي ترامب، وصممه بعض المحتجين على سياسات الرئيس الأمريكي .

وقالت ”ديلي ميل“ البريطانية، إن شركة ”سينت إنتو سبيس“ أخذت فكرة استعراض بالون ترامب الساخر إلى مستوى جديد، حيث شرعت في إطلاق مجسم لـ ”بيبي ترامب“، إلى الغلاف الجوي احتجاجًا على زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة.

وقال أليكس كين من شركة ”سينت إنتو سبيس“ المتخصصة في إرسال الأشياء إلى حافة الغلاف الجوي حتى يمكن تصويرها وكوكب الأرض في الخلفية: «هذا الفيديو ممتع للغاية، لقد أحببنا بالون بيبي ترامب وأردنا تطوير الفكرة».

ووصل البالون إلى الفضاء على متن منطاد بدأ رحلته من مدينة شيفيلد البريطانية، إلى حافة الغلاف الجوي، بالتزامن مع زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة كجزء من قمة ”الناتو“.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=loheTdufwvY&feature=emb_logo