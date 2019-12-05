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شاهد.. عرض راقص في أحد المجمعات الشهيرة بالرياض

شاهد.. عرض راقص في أحد المجمعات الشهيرة بالرياض
عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام مجموعة من الشباب بالرقص داخل أحد المجمعات في الرياض.

وأثار المقطع، استنكار متداوليه، مطالبين بالتحقيق في الأمر.

لمشاهدة الفيديو:  هنـــــــــــــــــا.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا الفعل خادش للذوق العام ..

[ عدد التعليقات: 6429 ] نشر منذ 3 ساعات

فية خطاء بالفديو ما يشتغل لذلك ما اقدر اعلق

[ عدد التعليقات: 88586 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

[ عدد التعليقات: 7446 ] نشر منذ 2 ساعتين

يوجد خلل كبير في البعد كثيرا عن الدين والقيم والعادات وتعلم المرجلة أظهر لنا أمثال هؤلاء

[ عدد التعليقات: 5492 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
اللهم اعد لنا رجال الهيئة ووفقهم وسددهم ومكنهم في البلاد واجعل هيبتهم في قلوب العباد

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