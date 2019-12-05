شاهد.. عرض راقص في أحد المجمعات الشهيرة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام مجموعة من الشباب بالرقص داخل أحد المجمعات في الرياض.

وأثار المقطع، استنكار متداوليه، مطالبين بالتحقيق في الأمر.

لمشاهدة الفيديو: هنـــــــــــــــــا.