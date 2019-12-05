شاهد.. عرض راقص في أحد المجمعات الشهيرة بالرياض
أظهر مقطع فيديو، قيام مجموعة من الشباب بالرقص داخل أحد المجمعات في الرياض.
وأثار المقطع، استنكار متداوليه، مطالبين بالتحقيق في الأمر.
لمشاهدة الفيديو: هنـــــــــــــــــا.
الخميس 5
ديسمبر
أظهر مقطع فيديو، قيام مجموعة من الشباب بالرقص داخل أحد المجمعات في الرياض.
وأثار المقطع، استنكار متداوليه، مطالبين بالتحقيق في الأمر.
لمشاهدة الفيديو: هنـــــــــــــــــا.
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا الفعل خادش للذوق العام ..
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6429 ] نشر منذ 3 ساعات
فية خطاء بالفديو ما يشتغل لذلك ما اقدر اعلق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88586 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الواقع[ عدد التعليقات: 7446 ] نشر منذ 2 ساعتين
يوجد خلل كبير في البعد كثيرا عن الدين والقيم والعادات وتعلم المرجلة أظهر لنا أمثال هؤلاء
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5492 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
اللهم اعد لنا رجال الهيئة ووفقهم وسددهم ومكنهم في البلاد واجعل هيبتهم في قلوب العباد