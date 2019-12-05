«السومة والبركة» يجريان جراحتين ناجحتين أسفل البطن

ماجد محمد(صدى):

أجرى لاعبا الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الكابتن عمل السومة والكابتن خالد البركة، عمليتين جراحيتين أسفل البطن، مساء اليوم، على يد الجراحة العالمية أوليريك مشوق، في مدينة ميونخ الألمانية.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصائغ، الذي رافق اللاعبان في مدينة ميونخ الألمانية، إن الجراحتين تكللت بالنجاح ولله الحمد حسب تأكيد الطبيبة العالمية أوليريك مشوق التي أجرت فحصا طبيا لهما بعد الانتهاء من الجراحتين، متمنيا لهما العودة السريعة والمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة للفريق الكروي الأول بالنادي.

وأكد مساعد ومستشار مدرب الفريق الكروي الأول الإنجليزي كونلي، أن اللاعبان سيبدآن في تنفيذ برنامجهما العلاجي و التأهيلي فور وصولهما إلى جدة، تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي في النادي الدكتور حاتم جمعة.