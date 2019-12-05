هند القحطاني ترد على هجوم بدور البراهيم: اعترفي بأصلك

الرياض(صدى):

ردت هند القحطاني على هجوم الفاشينيستا بدور البراهيم الذي شنته ضدها بسبب رقصها بطريقة مستفزة، بهجود أكثر حدة، لتؤكد أنها ليست سعودية.

ونشرت «القحطاني» على حسابها الرسمي على «سناب شات» صورة لـ«بدور البراهيم» بدون مكياج، موضحة أن أصولها تعود إلى سوريا «عنوز» الرقة.

كما أشارت إلى أن لهجتها مختلطة بين الكويتية والسعودية، واسمها هو «بدور إبراهيم العنزي الرقاوية»، قائلة «هذا ليس استنقاص من عنوز الرقة هم على العين والراس، لكن أنت ليش ما تعترفين بأصلك الرقاوي؟».

وأوضحت أن بدور البراهمي تريد التسلق على كتفيها، قائلة «المسكينة لها تفحط بتويتر من عام 2012 والمضافين عندها 3000 فقط، يعني ضاحكة عليكم بسناب لما تدعي إن متابعينها كثير، الكتاب باين من عنوانه يا baby».

وأضافت «إيش دخلك أطلب 200 ألف دولار للظهور في التلفزيون والرد على الإساءات لي اللي يتناقلها عني المتردية والنطيحة وأنت منهم .. إيش اللي خلاكي تزبدين وترعدين»، مستكملة «أحب أقول إن أولادي فخورين بأمهم، أنا ربيتهم على احترامي واحترام كل النساء فهم ينظرون لكل امرأة على إنها إنسانة حرة مستقلة».

واندلعت الحرب بين هند القحطاني وبدور البراهيم، بعدما هاجمت الأخيرة «القحطاني» بسبب مقطع فيديو لها وهي ترقص بطريقة مستفزة، معلقة «أنا ما راح أخاطبك بالدين ولا راح أتكلم من اي جانب تاني، راح أتكلم من جانب فضلتك أجلسي بينك وبين نفسك وأنا متأكده إنك راح تبكين كل آخر ليل إيش صار فيكي».

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