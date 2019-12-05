هند القحطاني ترد على هجوم بدور البراهيم: اعترفي بأصلك
ردت هند القحطاني على هجوم الفاشينيستا بدور البراهيم الذي شنته ضدها بسبب رقصها بطريقة مستفزة، بهجود أكثر حدة، لتؤكد أنها ليست سعودية.
ونشرت «القحطاني» على حسابها الرسمي على «سناب شات» صورة لـ«بدور البراهيم» بدون مكياج، موضحة أن أصولها تعود إلى سوريا «عنوز» الرقة.
كما أشارت إلى أن لهجتها مختلطة بين الكويتية والسعودية، واسمها هو «بدور إبراهيم العنزي الرقاوية»، قائلة «هذا ليس استنقاص من عنوز الرقة هم على العين والراس، لكن أنت ليش ما تعترفين بأصلك الرقاوي؟».
وأوضحت أن بدور البراهمي تريد التسلق على كتفيها، قائلة «المسكينة لها تفحط بتويتر من عام 2012 والمضافين عندها 3000 فقط، يعني ضاحكة عليكم بسناب لما تدعي إن متابعينها كثير، الكتاب باين من عنوانه يا baby».
وأضافت «إيش دخلك أطلب 200 ألف دولار للظهور في التلفزيون والرد على الإساءات لي اللي يتناقلها عني المتردية والنطيحة وأنت منهم .. إيش اللي خلاكي تزبدين وترعدين»، مستكملة «أحب أقول إن أولادي فخورين بأمهم، أنا ربيتهم على احترامي واحترام كل النساء فهم ينظرون لكل امرأة على إنها إنسانة حرة مستقلة».
واندلعت الحرب بين هند القحطاني وبدور البراهيم، بعدما هاجمت الأخيرة «القحطاني» بسبب مقطع فيديو لها وهي ترقص بطريقة مستفزة، معلقة «أنا ما راح أخاطبك بالدين ولا راح أتكلم من اي جانب تاني، راح أتكلم من جانب فضلتك أجلسي بينك وبين نفسك وأنا متأكده إنك راح تبكين كل آخر ليل إيش صار فيكي».
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القرشي[ عدد التعليقات: 2661 ] نشر منذ 22 دقيقة
أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم :
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) …. سورة البقرة