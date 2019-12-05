الأخضر يطيح بصاحب الأرض ويتأهل إلى نهائي خليجي 24

ماجد محمد(صدى):

تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى نهائي بطولة كأس الخليج ( خليجي 24 )، بعد فوزه على قطر بهدف دون رد.

وأحرز عبدالله الحمدان، هدف المباراة الوحيد للأخضر في الدقيقة 28.

ويواجه الأخضر، منتخب البحرين في نهائي كأس الخليج، يوم الأحد المقبل.