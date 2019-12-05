الأخضر يطيح بصاحب الأرض ويتأهل إلى نهائي خليجي 24
تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى نهائي بطولة كأس الخليج ( خليجي 24 )، بعد فوزه على قطر بهدف دون رد.
وأحرز عبدالله الحمدان، هدف المباراة الوحيد للأخضر في الدقيقة 28.
ويواجه الأخضر، منتخب البحرين في نهائي كأس الخليج، يوم الأحد المقبل.
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 50 دقيقة
مبارك للأخضر وعقبال الكأس
المليليح[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 47 دقيقة
ماقصر حارس الإتحاد فواز القرني ولاعب الأهلي عبدالله حمدان
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6427 ] نشر منذ 40 دقيقة
بلا تعصب و كلام لا يودي و لايجيب دا المنتخب يعني فية لاعبين من كل الأندية عيب عليك
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3232 ] نشر منذ 33 دقيقة
مبروك يالخضر ودربك خضر فالك الكاس انشاء الله
ومن شاهد مبارة لم يرى غير لاعبين انثنين من منتخبنا فمعذور إما احول او متحول
زائر[ عدد التعليقات: 3647 ] نشر منذ 31 دقيقة
ياخوفي يروح الكاس للبحرين ويكون هدية على حساب منتخبنا