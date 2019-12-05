«تعليم المدينة المنورة» تنفي إصابة طالبة بالإغماء في ثانوية بحي العوالي

نايف السالم(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ، بياناً إعلامياً ، اليوم الخميس ، نفت فيه ما تم تداوله بشأن إصابة طالبة بالإغماء داخل مقصف مدرسة ثانوية بحي العوالي .

وقالت الإدارة في بيانٍ لها إن ما أثير بهذا الخصوص غير صحيح وبحسب إفادة مديرة المدرسة بأن مقصف المدرسة يعمل على فترات ويغلق فقط بين الحصص، بهدف تحقيق الانضباط المدرسي وسير اليوم الدراسي في بيئة تعليمية مناسبة “.

وأضاف البيان ، وأما حالة الإغماء التي كانت عليها الطالبة فكانت بسبب ارتفاع ضغط الدم وليس للمقصف أي علاقة بذلك، حسب إفادة الفريق الإسعافي الذي باشر الحالة .