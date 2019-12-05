بالفيديو.. إلهام الفضالة تعلق على التواء فمها بسبب التجميل

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها المنتشر حول تأثير إحدى عمليات التجميل التي خضعت لها على وجهها.

وأوضحت إلهام الفضالة، أت بعض الأشخاص أشاروا إلى ظهور ورم على حنكها والتوائه بعض الشيء، مؤكدة أن ذلك من تأثير الليزر الذي يُعطي شعور بأن الوجه مشدود.

وأشارت إلى أنه أصبحت الآن بحالة جيدة وأن الورم زال، موضحة أنها تشعر ببعض التخدر لكنه يزول مع مرور الأيام، وسط تفاعل كبير من قبل المتابعين، مؤكدين أنه ما زال يظهر على فمها.