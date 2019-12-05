البحرين يتأهل إلى نهائي خليجي 24

نواف السالم(صدى):

تأهل منتخب البحرين إلى نهائي كأس الخليج ( خليجي 24 )، بعد فوزه على منتخب العراق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لهدفين، إذ أحرز مهند علي وإبراهيم بايش هدفي العراق في الدقيقتين 6، 18 على الترتيب.

فيما أحرز عبدالله الهزاع ومحمد مرهون، هدفي البحرين في الدقيقتين 14، 45+2 .

واضطر الفريقان إلى خوض أشواط إضافية ولم يتم إحراز فيها أي أهداف، وبالتالي حسمت ركلات الترجيح المتأهل.

وفاز منتخب البحرين في ركلات الترجيح، بعدما أهدر محمد قاسم ركلة ترجيح لمنتخب بلاده.