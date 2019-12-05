بالفيديو.. محمد فؤاد يُطمئن جمهوره: «احنا مش أحسن من الناس»

القاهرة(صدى):

طمأن الفنان المصري محمد فؤاد، جمهوره على حالته الصحية بعد دخوله الرعاية المركزة، ليعد الظهور الأول بعد خروجه من المشتفة وتحسن حالته الصحية

ونشر «فؤاد» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو وهو بحالة جيدة، قائلًا «جمهوري الحبيب العزيز من قلب القاهرة الجميلة ومصر الحبيبة أحييكم وباقولكم فؤش بخير، محدش يقلق يعنى زي الناس اللي بتعيا عادي أحنا مش أحسن من الناس».

وأضاف «الحمد لله ربنا كريم ووقف معانا، أزمة وعدت وكان ربنا هو كبيرنا فيها بطمنكم وأقولكم ربنا ما يوريكم حاجة وحشة أبدا ويمتعكم بالصحة».

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