إصدار خاص مذهل من بنتلي كونتينينتال GT

لندن(صدى):

كشفت شركة بنتلي عن إصدار خاص جديد من كونتينينتال GT ، حيث سيتم إنتاج 15 نسخة فقط من هذا الإصدار، وتأتي بطلاء خارجي أخضر اللون من قسم مولينر للتعديل .

وسيتوفر الإصدار الخاص كذلك بحزمة خارجية من ألياف الكربون أو حزمة باللون الأسود اللامع مع لمسات داكنة، كما سيكون بإمكان العملاء وضع الرقم 100 على الشبك الأمامي بصورة اختيارية، حيث يرمز هذا الرقم إلى مرور 100 عام على تأسيس العلامة البريطانية.

ومن التفاصيل الجميلة في هذا الإصدار الخاص هي وجود رسم لجزء من طريق Pikes Peak على الكونسول الأمامي جهة الراكب، حيث سيتم رسم جزء مختلف من الطريق على كل نسخة من الـ 15 نسخة.

ستستمد النسخة الخاصة قوتها من نفس محرك بنتلي كونتينينتال GT الأساسية، التي اختبرها بكر أزهر سابقاً، حيث ستعتمد على محرك W12 سعة 6 لترات يولد قوة 626 حصان وعزم دوران 900 نيوتن-متر، مما سيمنح السيارة تسارعاً من 0 إلى 96 كلم/سا خلال 3.6 ثوان، مع سرعة قصوى تصل إلى 333 كلم/سا.