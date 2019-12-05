محافظ النماص يدشن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن محافظ النماص صباح اليوم الخميس احتفال ادارة الدفاع المدني باليوم العالمي للتطوع تحت شعار تطوع لمستقبل يشمل الجميع الذي أقيم في الساحة الشعبية امام المحافظة بحضور عدد من مدراء الجهات الحكومية في المحافظة.

حيث تم استعراض المعدات والاليات الخاصة بالتطوع وكذلك المتطوعين المسجلين رسميا لدى الدفاع المدني حيث تم الشرح عن تلك المعدات واستعراض بعض الحوادث التي شارك فيه فريق المتطوعين بعد ذلك تم تسليم المتطوعين عدد من الشهادات للمجتازين للدورة التي تم عقدها في ادار الدفاع المدني بالنماص مؤخرا .