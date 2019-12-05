جريمة بشعة.. رجل يعتدي على فتاة جنسيا ويحرقها بعد عام

نيودلهي(صدى):

تجرد مجموعة من الرجال من الرحمة وقاموا باشعال النار في ضحية جريمة اغتصاب، تبلغ من العمر 23 عاما، وهي في طريقها إلى المحكمة بشمال الهند، مما فجر موجة من الغضب العارم بين المواطنين .

وقالت الشرطة الهندية في تعليقها على الواقعة ، إن الضحية كانت في طريقها للحاق بقطار في منطقة أوناو، لحضور جلسة استماع لقضية تعرضها للاغتصاب تحت تهديد السلاح عندما ألقى عليها الجناة الكيروسين، وأشعلوا فيها النار.

وأضافت الشرطة ، أن الضحية أكدت أن 5 أشخاص اشتركوا في إشعال النار فيها، بمن فيهم المتهم في قضية الاغتصاب ، وتم ضبطهم جميعا وجاري تقديمهم للمحاكمة .