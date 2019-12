إعلان فيلم جيمس بوند الجديد يخطف قلوب الجمهور في دقائق

تمكن إعلان فيلم جيمس بوند الجديد «لا وقت للموت»، من حصد ملايين المشاهدات بعد طرحه رسميًا بساعات قليلة، وسط سيل من التعليقات والمشاركات.

ونشر الحساب الرسمي لجيمس بوند على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأربعاء، إعلان فيلم «لا وقت للموت»، معلقًا بثلاث كلمات فقط «بوند… جيمس بوند».

وظهر في مقطع الفيديو، دانيال كريج وهو يتجول في إيطاليا بسيارته أستون مارتن مع طلقات الرصاص والقنابل التي نجح في تلافيها، قائلًا «العالم يتسلح أسرع مما يمكننا الرد عليه».

كما تضمن الفيديو مشهد خطف قلوب الجمهور، وذلك عند ظهور «كريج» وهو يلمح نظراته الزرقاء قبل أن يسقط نفسه من جسر ضخم عبر أفق خلاب متصلا بحبل بكاحله، ليحقق الفيديو أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من ساعة.

"Bond… James Bond” – The first trailer for #NoTimeToDie is here! In cinemas April 2020 #Bond25 #BondJamesBond pic.twitter.com/Xo1pSYHgbc

— James Bond (@007) December 4, 2019