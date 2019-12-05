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شاهد.. مايا دياب تقرأ الفاتحة ثم ترسم الصليب في موسم الرياض

شاهد.. مايا دياب تقرأ الفاتحة ثم ترسم الصليب في موسم الرياض
أميرة خالد(صدى):

ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، وهي تقرأ الفاتحة في موسم الرياض، ثم قامت برسم الصليب.

وأثارت الفنان، الجدل بتصرُّفها الذي اعتبره البعض نوعًا من أنواع التسامح بين الأديان، فيما انتقده آخرون.

وقرأ أبطال مسرحية «لوكاندة الأوباش» الفاتحة، وبعد الانتهاء منها شوهدت مايا دياب وهي ترسم الصليب.

وتشارك مايا في تقديم أغاني المسرحية للشاعرين عصام خليل وحسن إش إش، وألحان عصام كاريكا.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1131 ] نشر منذ 60 دقيقة

قبح الله وجهك يالفاجره

[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 14 دقيقة

قراءة الفاتحة من قبل الغير مسلم هو اعتراف بالقرآن الكريم وبادرة احترام له

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