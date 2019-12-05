ريال مدريد يتقدم على برشلونة في سباق ضم نجم الموسم

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير إيطالية مفاجأة جديدة، بشأن المنافسة بين نادي ريال مدريد، وعدوه اللدود برشلونة ، على ضم النجم الإسباني فابيان رويز، متوسط ميدان نابولي الإيطالي.

وذكرت التقارير أن النادي الملكي، اقترب أكثر من أي وقت مضى، متفوقًا على النادي الكاتالوني، من التعاقد مع النجم الشاب البالغ من العمر 23 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الميرنجي، تواصلت بالفعل مع وكيل اللاعب، المنضم إلى صفوف نادي الجنوب في إيطاليا، صيف 2018، قادمًا من ريال بيتيس.

وفي وقت سابق كانت الصحافة الإسبانية، أكدت أن نابولي لن يتنازل عن الحصول على 80 مليون يورو، من أجل الموافقة على ترك اللاعب ينتقل إلى الدوري الإسباني، في الفترة القادمة.