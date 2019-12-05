بالفيديو.. معجب يقدم هدية مميزة لياسمين صبري

القاهرة(صدى):

قدم أحد المعجبين هدية مميزة إلى الفنانة المصرية ياسمين صبري، أثناء تواجدها في «الجيم» لممارسة تمارينها الرياضية المعتادة بشكل يومي، وبالرغم من بساطة الهدية إلا أنها تحمل الكثير من معاني الحب.

ونشرت ياسمين على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يكشف عن الهدية، والتي تتمثل في «بورترية» تضمن صورتها، موضحة أن هذا المعجب هو أحد العاملين في «الجيم» ويُدعى عبدالرحمن.

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي متفاجئة بهذه الرسمة التي تم عملها بحرفية عالية، وقالت له وهي متفاجئة «عبدالرحمن بجد إنت اللي راسمها؟»، ليرد عليها الأخير «والله أنا اللي راسمها».

وأكدت الفنانة المصرية أنها ستحتفظ بهذه الصورة، قائلة «عبدالرحمن إنت فنان، والله العظيم هعلقها في البيت»، كما وافقت على التقاط صورة برفقته مع البورترية، معلقة «أكيد ده إنت طلعتني أحلى، أنا مش عارفة أشكرك إزاي».

ومن شدة إعجابها بهذه الهدية، أعادت نشرت صورتها مرة أخرى في تغريدة على «تويتر»، داعية متابعيها للتواصل معه إذا أرادوا الحصول على رسمة مماثلة.‏