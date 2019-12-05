إعدام عامل هتك عرض طفل وقتله انتقاما من والده

القاهرة(صدى):

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المصرية اليوم الخميس، عامل نظافة بالإعدام شنقاً، في اتهامه بهتك عرض طفل وقتله، انتقامًا من والده بمنشأة القناطر.

وكانت كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة المصرية ، وجود خلافات سابقة بين والد المجنى عليه والمتهم ، لتعدى والد المجنى عليه على المتهم بالضرب، وإحداث إصابته فى وجهه قبل الواقعة بنحو 3 سنوات، ففكر المتهم فى كيفية الانتقام من نجل المجنى عليه .

وقام المتهم باستدراج الطفل إلى مكان بعيد عن الأنظار بغية توصيله إلى أحد الأماكن وإلباسه قميص نوم وهتك عرضه لإذلال والده ثم قام بقتله لعدم فضحه .