إعدام عامل هتك عرض طفل وقتله انتقاما من والده
عاقبت محكمة جنايات الجيزة المصرية اليوم الخميس، عامل نظافة بالإعدام شنقاً، في اتهامه بهتك عرض طفل وقتله، انتقامًا من والده بمنشأة القناطر.
وكانت كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة المصرية ، وجود خلافات سابقة بين والد المجنى عليه والمتهم ، لتعدى والد المجنى عليه على المتهم بالضرب، وإحداث إصابته فى وجهه قبل الواقعة بنحو 3 سنوات، ففكر المتهم فى كيفية الانتقام من نجل المجنى عليه .
وقام المتهم باستدراج الطفل إلى مكان بعيد عن الأنظار بغية توصيله إلى أحد الأماكن وإلباسه قميص نوم وهتك عرضه لإذلال والده ثم قام بقتله لعدم فضحه .
مع المرزوق[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 13 دقيقة
عرفت ان الحادثة في مصر قبل فتح صفحة الخبر.