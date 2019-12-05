عروس تطلب الخلع بعد أن استولى زوجها على ميراثها

القاهرة(صدى):

وقفت شابة صغيرة في مصر تروى مأساتها وكيف وقعت فريسة لنصاب تمكن من الاستيلاء على ميراثها من والدها ثم سافر إلى الخارج.

وقالت الزوجه العشرينية تعرضت إلى واقعة نصب من شريك حياتى حيث اوهمنى بأنه قرر شراء شقة خاصة بأسمى مكافأة على مجهودى معه.

وأضافت : كان يحضر أوراق الشقة المزعومة ويطالبنى بالتوقيع عليها ولأننى لم أشك به لم أفكر فى صحه الكلام بالإضافة إلى أنه كان دائم التودد إلي .

وتابعت : فجأة أختفى زوجى بحثت عنه فى كل مكان لأكتشف فى النهاية الطامة الكبرى فزوجى تمكن من الاستيلاء على كافة ميراثى من خلال توقيعى على أوراق بيع .