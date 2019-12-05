دب متوحش يلتهم رجلا ويبقى على ذراع وساق

موسكو(صدى):

في واقعة مأساوية افترس دب متوحش ، أحد أهالي قرية فيتيمسكي الروسية ، عقب اقتحام منزله ولم يتبقى منه سوى ذراع وساق.

وقالت صحف محلية عن الواقعة ، إن الدب المتوحش فشل في الدخول في فترة السبات لفصل الشتاء البارد، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن الطعام في القرية، فكان أن تمكن من فادييف والتهمه.

ولم يكتف الدب بذلك، فقد قتل كلب فادييف، الذي كان يعمل سائقا لسيارة إطفاء في وحدة الإطفاء بالقرية، وفقا لما ذكره السكان المحليون، الذي قالوا إن فادييف كان يعيش بمفرده في منزل من طابقين.

وأشار السكان إلى آثار مخالب الدب شوهدت خارج منزله فادييف، وأن الدب اقتحم المنزل بعد أن حطم النافذة، حيث كانت درجات الحرارة منخفضة وبلغت تلك الليلة حوالي 45 درجة مئوية تحت الصفر.