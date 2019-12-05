حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الجمعة

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الجمعة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع وجود سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما تصل الحالة إلى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية «حفر الباطن والقيصومة».

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.