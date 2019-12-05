السكاتة تشوه أسنان الأطفال

أميرة خالد(صدى):

حذرت مجلة ألمانية من أن استخدام اللهاية ” السكاتة ” لمدة طويلة يمكن أن يتسبب في تشوه أسنان الأطفال الرضع كالإصابة بالإطباق المتصالب أو تراكب العضة أو العضة المفتوحة.

ونصحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل بالتوقف عن استخدام السكاتة خلال العام الثاني من عمر الطفل على الأكثر، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

في حين أكد الدكتور مجدي بيومي، استشاري طب وجراحة الأسنان، على مخاطر استخدام اللهاية على صحة الأسنان موضحا أنها تتسبب في اعوجاج الأسنان عند نموها وتضعفها.

وأوضح بيومي، أن استخدام اللهاية أو ” السكاتة ” آمن عند استخدامها أثناء مرحلة الرضاعة ولفترات معقولة، وشدد على أهمية تغطيتها جيدًا بعد ترك الطفل لها والحرص على تعقيمها باستخدام ماء مفلتر مغلي.