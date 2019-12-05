«الهلال» ثاني الأندية العالمية متابعة على تويتر

ماجد محمد(صدى):

جاء نادي الهلال في المرتبة الثانية على مستوى قائمة حسابات الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2019، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ نظرًا لجماهير النادي الضخمة.

ويحتل حساب بطل قارة أوروبا ليفربول الرسمي اللغة الإنجليزية، القائمة بعدد 13 مليونًا و66 ألفًا و172 متابعًا، يليه حساب بطل قارة آسيا الهلال باللغة العربية بعدد 8 ملايين و852 ألفًا و308 متابعين.

وفي المركز الثالث حساب نادي فلامنغو البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية، بعدد 6 ملايين و250 ألفًا و175 متابعًا، رابعًا حساب نادي مونتيري المكسيكي بطل قارة أمريكا الشمالية بعدد مليون و460 ألفًا و62 متابعًا.

وجاء حساب نادي السد القطري باللغة العربية مستضيف البطولة، في المرتبة الخامسة بعدد 125 ألفًا و164 متابعًا، وفي المرتبة السادسة حساب نادي الترجي التونسي باللغة العربية بطل قارة أفريقيا، بعدد 48 ألفًا وهو الأقل.