بالصور.. الكشف عن جي تي ار 50 الإصدار المحدود من نيسان

طوكيو(صدى):

أعلنت نيسان جي تي ار ، عن حصولها على إصدار محدود جديد باسم جي تي ار 50 من شركة التصميم الإيطالية ايتالديزاين بالتعاون مع نيسان، والتي صرحت أن السيارة حصلت بالفعل على حجوزات “معتبرة” واهتمام كبير من عشاق الموديل.

وستصنع الشركة 50 نسخة فقط منها وستنتهي الحجوزات قريباً، مع بدء التوصيل في نهاية 2020 وتأخر البعض إلى نهاية 2021.

يٌذكر أن السيارة الإنتاجية النهائية مطابقة للنسخة الاختبارية التي دُشنت في 2018، باستثناء وضع المرايا الجانبية التقليدية عوضاً عن كاميرات الرؤية الخلفية في السيارة الاختبارية، وستعتمد جي تي ار 50 على محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.8 لتر بقوة 720 حصان وعزم دوران 780 نيوتن.متر، وكل محرك مصنوع خصيصاً باليد.

كل سيارة جي تي ار 50 من ايتالديزان ستكلف 1.12 مليون دولار (4.2 مليون ريال) ما يجعلها أغلى بخمسة أضعاف من جي تي ار نيزمو المبنية عليها.