قريبًا.. أحداث رياضية كبرى في المملكة

نواف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياض عن الأحداث الرياضية التي ستُقام في السعودية قريبًا، وستكون البداية مع نزال الدرعية التاريخي يوم 7 ديسمبر، بين الملاكمين جوشوا وآندي رويز.

وستُقام منافسات كأس الدرعية للتنس من 12 لـ14 ديسمبر بمشاركة 8 نجوم عالميين، وتحتضن المملكة مهرجان الدرعية للفروسية من 12 لـ14 ديسمبر، ومن 19 لـ21 من الشهر ذاته.

كما يستضيف استاد جامعة الملك سعود في الرياض “ محيط الرعب ” ، كأس السوبر الإيطالي، يوم 22 ديسمبر، وتُقام مباراة السوبر السعودي على كأس هيئة الرياضة، يوم 4 يناير، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة ”.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب الجوهرة المشعة منافسات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 لـ12 يناير بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ويُقام رالي داكار السعودية من 5 لـ17 يناير.