بالفيديو.. انطباعات وطموحات أول الموظفين الواصلين لمشروع «نيوم»

نايف السالم (صدى):

كشف أول الموظفين الواصلين للعمل في مشروم «نيوم» عن انطباعاتهم وطموحاتهم، كونهم من القلائل الذيت أُتيح لهم المشاركة في بناء هشا المشروع المستقبلي.

وعبر الموظفون في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمشروع على «تويتر»، عن سعادتهم الكبيرة التي تغمرهم لوقوع الاختيار عليهم، فضلًا عن حماسهم للمشاركة في بناء نيوم.

ووصفه بعضهم بأنه المشروع الأكثر طموحًا على وجه الأرض، قائلين «لا أحد يأتي إلى هنا دون أن يلمس روح التحدي في هذه التجربة، لكننا نريد أن نبرهن للبشرية عبر هذا المشروع أن تطوير وجهة المستقبل للعالم كله أمر ممكن».