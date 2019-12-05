‏صحة الرياض تنفذ « 500 » مبادرة تطوعية في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع

ابراهيم الزهراني(صدى):

تقدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري متطوعي “صحة الرياض” في اليوم العالمي للتطوع عبر مبادرة دفء العطاء ، وذلك ضمن “500” مبادرة أطلقتها “صحة الرياض” اليوم الخميس بمشاركة “3000” متطوع من منسوبيها .

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد العزيز التويجري بأن تلك المبادرات تاتي في اطار المشاركة المجتمعية تماشياً مع رؤية 2030 بتحفيز التطوع، وبهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبي “صحة الرياض” ، من خلال قيام كافة المرافق الصحية التابعة لصحة الرياض ، بتنفيذ مبادرات تطوعية في اليوم العالمي للتطوع يشترك فيها قيادات المنشأة، والعاملين فيها تحت شعار «تطوعي صحة3» لإنجاز مهام تطوعية مختلفة .

وأوضح أن من ضمن المبادرات التي اطلقتها اليوم هي مبادرة (الإسعافات الطبية الأولية ) ، التي تهدف الى التدريب على كيفية الاجراءات الاسعافية الأولية وطرق اتقاذ على الحياه، كذلك مبادرات (صحتك في رشاقتك – أنتم الخير والبركة – سكر أقل حياة أكثر – أجر وعافية والتصلب اللويحي وغسل اليدين ، وكذلك المضادات الحيوية ، وصحة العين) ، وأيضاً زيارات لدور الايتام والمسنين ، وغيرها من المبادرات التي سيكون لها الأثر الأكبر في خلق مجتمع صحي تطوعي واعي .

ويشار أن المبادرات شملت اضافة الى المرافق الصحية، عدد من المراكز التجارية ، والمنتزهات العامة ، والميادين ، وكذلك مواقع فعاليات #موسم- الرياض .

كما تم اقامة مبادرة اخرى في عدد من الاسواق التجارية بالرياض ، و شهدت اقبال كبير من الزوار وتضمنت على عدد من الاركان التطوعية التي شارك فيها عدد من منسوبي صحة الرياض بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى افراد المجتمع .