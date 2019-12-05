شاهد.. مسلمة تنقذ عشرات الطلاب الأمريكيين من الموت

واشنطن(صدى):

اتسمت مراهقة مسلمة تبلغ 17 عامًا، بالشجاعة والقوة ، حيث أنقذت عشرات الطلاب من حادثة طعن في مدرسة ثانوية في ولاية ويسكونسن الأمريكية ، عقب أن قامت بفتح أبواب المسجد ليحتوي الطلاب الفارين.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بقاء المراهقة الشجاعة، خارج المسجد لتتمكن من إدخال الجميع أولًا، وحين تيقنت أن الجميع بات بخير، دخلت هي أيضًا للاحتماء بجدران المسجد.

وقالت في حوار هاتفي مع قناة ABC News الأمريكية، إنها شعرت بالخوف قليلًا لكنها فعلت ما يتوجب عليها فعله.

وكانت بدأت الفوضى تعم أرجاء المدرسة، بعد أن طعن شاب في الـ 16 من عمره، الضابط الموجود في المدرسة، والذي أطلق النار بدوره على الطالب، وأُصيب في هذا الحادث عدد من الطلاب بجروحٍ طفيفة.