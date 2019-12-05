بعد غنائه بكرهها.. هكذا علقت إسرائيل على وفاة شعبان عبدالرحيم

القاهرة(صدى):

في تعليق غريب من هذه الجهة، قدمت السفارة الإسرائيلية في القاهرة تعازيها للشعب المصري في وفاة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم.

وقالت السفارة الإسرائيلية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تعرب سفارة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبدالرحيم (شعبولا)».

وأضافت «على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل، فإننا ندرك أن شعبولا كان فنانًا موهوبًا للغاية، وكان حقاً صاحب شعبية جارفة.. وداعاً شعبولا – وليرحمك الله».

وتعد أغنية «أنا بكره إسرائيل» من أشهر أغاني الفنان الشعبي، والذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. شعبان عبدالرحيم يبكي بحرقة على زوجته ويروي موقف مؤثر لها