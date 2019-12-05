مجمع إرادة بالرياض ينجح في توظيف أول مريض نفسي مستقر بالتعاون مع برنامج «توافق»

محمد السعران(صدى):

نجحت الجهود المجتمعية لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض بعد توفيق الله في توظيف أول حالة لمريض كان يعاني من مرض نفسي وذلك بعد تحسن حالته واستقرارها، حيث تم التوظيف بالتعاون مع برنامج “توافق” التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

ويأتي توظيف المجمع للمريض كأول منشأة صحية نفسية تسهم بتوظيف أحد مستفيديها، وذلك بعد أن تمكنت من مساعدته في استقرار حالته النفسية حيث كان يعاني من مرض “الفصام”، إلا أنه وبعد الخضوع لبرنامج علاجي مكثف، ثم انخراطه في برنامج تأهيلي مناسب لحالته الصحية في قسم التأهيل الطبي والأنشطة، وبتعاون أسرته، تمكن من التغلب على مرضه النفسي بشكل كبير، مما سمح له بالعمل في إحدى الجهات بالتعاون مع البرنامج.

وقد كان المريض يعاني من أعراض نفسية شديدة، بدأت معه في العام 2017م، نتيجة إصابته بالمرض، والذي تولد بعد إدمانه (للألعاب الالكترونية) التي كان يعتقد أنه يجد فيها مهربا من الواقع، وتعرض للعديد من التشنجات، فكان أهله يعتقدون أن به مس فذهبوا به لأحد الرقاة الذي نصحهم بالذهاب به إلى مصحة نفسية لأنه قد يعاني من مرض نفسي فتوجهوا به للمجمع، وبعد الكشف عليه اتضح معاناته من مرض الفصام، ووضع له برنامج علاجي متكامل، ولله الحمد نجح العلاج واستقرت حالة المريض النفسية، وانخرط بعدها في برنامج تأهيلي تم إعداده له، وفي نهاية المطاف تم توظيفه بعد التأكد من حالته الصحية.

وأكد المجمع على الدور الكبير الذي لعبته الأسرة في الخروج بابنها المريض من العزلة والتحرر من القيود التي سببها له المرض النفسي ومساعدته في الانطلاق والعيش بشكل طبيعي.

وشدد المجمع على أن المريض خضع للتقييم النفسي قبل توظيفه وأكدت البرامج التي عملت له إمكانية توظيفه، كما أنه ما زال يخضع للتقييم لمساعدته على النجاح في وظيفته والاستمرار فيها وإجراء التدخل الذي يحتاجه المريض في الوقت المناسب، كما أن المريض واستمرارا للنجاح والشعور العالي بالمسئولية الذي تولد لديه، بدأ بشكل جدي في اكمال دراسته ولم يعد هناك حدود لطموحه.