إدارية مكة تصرف النظر في دعوى مواطن من ذوي الإعاقة ضد أمانة الطائف

نايف السالم(صدى):

بعد 9 جلسات قضت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ، بصرف النظر في ‏الدعوى التي تقدم بها مواطن من ذوي الإعاقة ، ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، رافضًا ‏تحميله مخالفات مرورية سجلت على سيارته في “المواقف ‏المدفوعة” بالطائف‎.‎‎

وكان المواطن رفع دعوى ضد أمانة الطائف؛ بسبب تغريمه ‏مخالفات مرورية لركنه سيارته في المواقف المدفوعة في ‏المنطقة المركزية بالطائف، معتبرًا أنه تعرّض لأضرار دون ‏وجه حق؛ جراء غرامات واجبة السداد، أصدرتها ضده شركة ‏المواقف الوطنية.

‏وردت أمانة الطائف خلال جلسات الدعوى، بأنها خصصت 20 ‏موقفاً لسيارات ذوي الإعاقة، وساعات مجانية من العاشرة مساءً ‏حتى الثامنة صباحاً، ومن الثانية عشرة إلى الرابعة عصراً‎.‎