بالصور.. بطل آسيا يستعد لـ«كأس الملك»

ماجد محمد(صدى):

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الخميس ، مرانه ، استعدادا لملاقاة ضيفه فريق ” الجبلين ” ، السبت المقبل في الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في المران على الجوانب الفنية والتكتيكية ، واشتمل التدريب على تدريبات لياقية ، تطبيقات تكتيكية ، وجمل فنية ، ومناورة على جزء من مساحة الملعب .

وأشار الهلال إلى أن اللاعب محمد البريك يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي وينتظر أن يُشارك في التدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل ، فيما أجرى بافيتيمبي غوميز فحصاً طبياً في دبي على موضع إصابته في اليد ومن المقرر أن يبدأ تدريباته خلا الأيام المقبلة .