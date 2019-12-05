خبير قانوني يكشف مفاجأة حول رحيل فهد المولد من الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

علق الخبير القانوني أحمد الأمير، على إمكانية انتقال اللاعب فهد المولد لاعب وسط الاتحاد إلى نادصر النصر، كاشفًا عن مفاجأة حول إمكانية فسخ عقد اللاعب الموقع عليه عقوبة المنشطات.

وأكد «الأمير» على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يحق للاعب إنهاء العقد بسبب مشروع اذا تم إيقاف العمل ببنود عقده الاحترافي لأكثر من 6 أشهر دون اتفاق.

وقال «في حال تم إيقاف اللاعب بسبب المنشطات وعقده ساري المفعول مع ناديه، فإنه يحق للنادي إلغاء العقد، وطالما يحق للنادي إلغاء العقد، فإنه أيضًا يحق للاعب إنهاء العقد في هذه الحالة أيضًا طالما لم يقرر النادي مصير اللاعب».

وأضاف «إذا قام اللاعب أو النادي بانهاء العقد، فأن اللاعب لا يحق له التوقيع لأي نادي آخر إلا في الربع الأخير أو الشهريين الأخيرة من فترة إيقافه؛ أيهما أقل».

كما أشار «الأمير» إلى أن لائحة الاحتراف احكام المادة ٦٣/٤ منحت النادي الحق في انهاء العقد ولم تذكر وضع اللاعب بعد الإيقاف نهائيًا، لافتًا إلى أن هذه أحد الثغرات الموجودة في اللائحة؛ لذلك في حالة وجود خلاف حولها يتم الرجوع للائحة الدولية والتي تمنح اللاعب نفس الحق.

وفي النهاية، قال «لايحق للاعب المحترف الموقوف بسبب المنشطات التوقيع لنادي اخر، الا بعد اتخاذ إجرائيين قانونيين: انهاء عقده لسبب مشروع بسبب استحالة تنفيذه، أو الانتظار إلى الربع الأخير من فترة عقوبته والتي يسمح فيها له بالعودة للتمارين واستخدام وسائل النادي، والتوقيع لنادي اخر».

وفي سياق متصل، أكد اللاعب فهد المولد الموقوف بتهمة تناول منشطات حتى الثامن والعشرون من مايو المقبل، أنه يعيش أوضاعًا صعبة داخل الاتحاد وأُصيب بأزمة نفسية، وذلك بالتزامن مع تداول أنباء حول إمكانية انتقال فهد المولد لاعب وسط الاتحاد إلى النصر عقب انتهاء مدة عقوبته.