بالفيديو.. «المطلق» عن وسم الإبل: ملعون في حالة واحدة فقط

عادل الحربي(صدى):

أعاد حساب ” نادي الإبل ” على موقع ” تويتر ” تصريح سابق لعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، عن حكم ” وسم ” الإبل في الإسلام.

وأوضح ” المطلق ” في اللقاء التلفزيوني الذي نشره حساب ” نادي الإبل ” ، أن وسم الإبل جائز وسنة، لكنه ملعون في حالة واحدة فقط.

وعن هذه الحالة، أضاف الدكتور عبدالله المطلق: ” يمكن وسم البعير في الرقبة أو الرجل أو أي مكان آخر إلا في الوجه، فقد رأى النبي حمارًا موسومًا في وجهه فلعن مَن وسمه ” .

وأكد أن وسم ” البعير ” في الوجه لا يجوز وملعون بنص حديث النبي.