بالفيديو.. «المطلق» عن وسم الإبل: ملعون في حالة واحدة فقط
أعاد حساب ” نادي الإبل ” على موقع ” تويتر ” تصريح سابق لعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، عن حكم ” وسم ” الإبل في الإسلام.
وأوضح ” المطلق ” في اللقاء التلفزيوني الذي نشره حساب ” نادي الإبل ” ، أن وسم الإبل جائز وسنة، لكنه ملعون في حالة واحدة فقط.
وعن هذه الحالة، أضاف الدكتور عبدالله المطلق: ” يمكن وسم البعير في الرقبة أو الرجل أو أي مكان آخر إلا في الوجه، فقد رأى النبي حمارًا موسومًا في وجهه فلعن مَن وسمه ” .
وأكد أن وسم ” البعير ” في الوجه لا يجوز وملعون بنص حديث النبي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88533 ] نشر منذ 54 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..