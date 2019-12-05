أمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي في خدمة المجتمع

سعيد العجل(صدى):

بارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, جهود فريق فزعة التطوعي الذي يعمل ضمن نشاط مركز التنمية المستدامة بغرفة الرياض.

وأكد سموه خلال لقائه بالفريق اليوم, دور العمل التطوعي والرسالة النبيلة التي يقدمها والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع بجهود شخصية منظمة والدور الكبير لهم في نشر التعاون والآخاء.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن اعتزازه وتقديره للفريق وما يمثلونه من مواطنة صادقة في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوطن طموح بهمة شبابه وبناته.

مما يذكر أن فريق فزعة يسهم بالمشاركة المجتمعية في الفعاليات والأنشطة الخيرية والوطنية ويقدم العديد من الخِدْمات المجانية والمساهمة في التنمية من خلال الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني, حيث يتيح المركز للمتطوعين التسجيل في الفريق من مختلف فئات المجتمع من المتخصصين والطلاب والمتقاعدين الذين يملكون الوقت والخبرة ولديهم الرغبة بالتطوع من خلال القنوات الرسمية لتحقيق التنمية وَفْق رؤية 2030 التي كان التطوع أحد أهدافها.

ووصل أعداد المتطوعين إلى 350 متطوعا متحركا و80 متطوعا ثابتا, بالإضافة إلى متطوعين محترفين في عدة مجالات من فئة الشباب من الطلاب والطالبات في الجامعات والمدارس في المرحلة الجامعية والثانوية والمتوسطة والابتدائية وفئة الموظفين في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنمية الموارد المالية وتصميم المبادرات.