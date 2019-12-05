لأول مرة.. هيلاري كلينتون تكشف حقيقة «مثليتها»

واشنطن(صدى):

ردت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة،على الإشاعات المنتشرة خلال الفترة الماضية، والتي ترمي بأنها «مثلية».

وسخرت هيلاري خلال برنامج «هوارد ستيرن»، من هذه الشائعات المنتشرة على نطاق واسع، قائلة إنها لم تكن مثلية رغم الإشاعات التي أحاطت بزواجها من الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وتحدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في وقت سابق، خلال العرض الترويجي لأحدث كتاب لها بعنوان «كتاب النساء الشجاعات»، عن بداية جاذبيتها لزوجها في الكلية.

وقالت «لقد كان رجلًا جيدًا، كان وسيمًا جدًّا، وسيمًا حقًّا، لقد بدا وكأنه إله يوناني كان جذابًا للغاية، حسنًا، على عكس ما قد تسمعه، أحب الرجال فعلًا».

كما أشارت إلى أنها لم تقم بعلاقة غرامية على الإطلاق، مؤكدة أن قرار بقاء زواجها من بيل كلينتون رغم الخيانة هو أكثر قرار شجاع اتخذته خلال حياتها المهنية.

وروجت جينفر فلاورز عشيقة بيل كلينتون، إلى أن هيلاري مثلية الجنسية وفق اعترافات بيل لها «على حد وصفها»، لافتة إلى امتلاكها تسجيلات حول هذا الأمر.