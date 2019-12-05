برشلونة يسعى لضم نجم فلامنغو لصفوفه

طلال الغامدي(صدى):

أكدت صحف إسبانية ، أنه يسعى نادي برشلونة للحصول على خدمات نجم وسط فلامنغو البرازيلي، رينير جيسوس كارفالهو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل ، حيث يعد هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، خصوصاً بعد تألقه رفقة فريقه والتتويج ببطولة كأس كوبا ليبرتادوريس.

وقالت إحدى الصحف ، أن برشلونة يتابع اللاعب، وهو بدوره يرحب بالانتقال إلى العملاق الكاتالوني، إلا أن الصفقة قد تصل إلى 70 مليون يورو، وهو ما يعد مكلفاً للغاية بالنسبة للبرسا خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن قيمة انتقال اللاعب قد زادت الضعف عقب تجديد عقده مع فلامنغو حتى عام 2024 المقبل.