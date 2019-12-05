بالفيديو.. «جندي» يطفئ النيران بيدين عاريتين
رصد مقطع فيديو متداول لحظة قيام ” عضو مدرب بفريق الدفاع المدني الإندونيسي ” بإطفاء النيران بيدين عاريتين.
ويظهر ” جندي ” في الفيديو وقد اشتعلت النيران على طول ذراعه الأيمن، فيحاول إطفاءها بيده دون جدوى.
وتدخل ” زميله ” ووضع كفي يديه على الذراع المشتعلة وهما مفرودتان ومتلاصقتان، ثم يسحب الكفين بقوة وسرعة مارًا بشدة على النيران فتنطفئ.
ويتضح أن ” الفيديو ” تعليمي يركز على كيفية التصرف عند اشتعال النيران في ملابس أي شخص.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88533 ] نشر منذ 5 ساعات
القماش غير قابل للإشتعال بشكل سريع ..