بالفيديو.. «جندي» يطفئ النيران بيدين عاريتين

جاكرتا(صدى):

رصد مقطع فيديو متداول لحظة قيام ” عضو مدرب بفريق الدفاع المدني الإندونيسي ” بإطفاء النيران بيدين عاريتين.

ويظهر ” جندي ” في الفيديو وقد اشتعلت النيران على طول ذراعه الأيمن، فيحاول إطفاءها بيده دون جدوى.

وتدخل ” زميله ” ووضع كفي يديه على الذراع المشتعلة وهما مفرودتان ومتلاصقتان، ثم يسحب الكفين بقوة وسرعة مارًا بشدة على النيران فتنطفئ.

ويتضح أن ” الفيديو ” تعليمي يركز على كيفية التصرف عند اشتعال النيران في ملابس أي شخص.