مستشفى عفيف تنقذ حياة 9 مصابين إثر 3 حوادث مرورية بنفس التوقيت

علي القحطاني(صدى):

تمكنت مستشفى عفيف العام مساء أمس الأربعاء من إنقاذ حياة 9 مصابين استقبلها قسم الطوارئ في آن واحد إثر 3 حوادث مرورية مختلفة .

وعلى الفور ، إتخذت المستشفى حالة (‏Code yellow) لإستنفار الطواقم الطبية والفنية ، إذ كانت الحالات مختلفة بين 3 حالات خطرة و6 حالات بإصابات متوسطة .

من جانبه ، قام مدير المستشفى الدكتور عادل بن متعب بن عميرة بالمتابعة وتأكد من تقديم الخدمة الطبية اللازمة حتى تم الإطمئنان على جميع الحالات التي لازالت تتلقى العلاج .