المركز السعودي يشارك في ورشة «لمناهضة العنف الاقتصادي»

بدر الحارثي(صدى):

تحقيقا لأهداف المركز في نشر التوعية والتعرف على حقوق المرأة بشكل عام وذات الإعاقة بشكل خاص شاركت مديرة المركز والاخصائية الاجتماعية ومسؤولة العلاقات العامة في الورشة التوعوية لمناهضة العنف الاقتصادي التي تقدمها شبكة شمعة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون المرآة والتي عقدت في جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

حيث ألقت كل من السيدة إيمان النعيرات مدربة التنمية البشرية والحرف اليديوية ، آلاء الدقاق من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محاضرة حول ( العنف الاقتصادي ضد المرآة ) أشكاله و أسبابه وآثاره على المرآة وسبل توعية المرأة بحقوقها والحصول على استقلاليتها المادية والاقتصادية .