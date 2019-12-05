رواتب غير حقيقية.. بنجلاديش تغلق 166 وكالة لتوظيف العمالة في المملكة ودول الخليج

نايف السالم(صدى):

أعلنت ” بنجلاديش ” عن إغلاقها 166 وكالة لتوظيف العمالة في المملكة ودول الخليج، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا الإجراء بسبب أعمال خداع الراغبين في العمل بوظائف ورواتب غير حقيقية.

ومن جانبه ، قال المتحدث باسم الحكومة البنجلاديشية منيروس صالحين، أن عدد من العمالة البنجلاديشية تقع ضحية للوكالة التي تعمل على إرسال العمالة إلى دول الخليج.

وأشار إلى أنه يتم إرسالهم بوظائف ورواتب غير صحيحة، كما أن غالبيتهم من العمالة المنزلية النسائية.

فيما قامت وزارة رعاية المغتربين البنجلاديشيين بعمل بيانات للعاملات؛ لضمان سلامتهم وعدم وقوعهن ضحايا لوكالات التوظيف.