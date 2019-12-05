هل تصبح الزوجة مستفيد رئيسي إن لم يستوفي زوجها الشروط ؟..«حساب المواطن» يرد

حمود العنزي(صدى):

أعاد حساب المواطن التأكيد على الحالات التي يمكن أن تتقدم فيها الزوجة للحصول على الدعم كمستفيد رئيسي .

وأكد البرنامج أن الزوجة تكون مستفيد تابع عدا تلك الحالات تصبح فيها مستفيد رئيسي :

1- المهجورة.

2- المتزوجة من غير سعودي.

3- عائلة سجين .

4- عائلة فاقد الأهلية .

5- إذا كان زوجها غائب .

ويشترط أن ترفق الزوجة المستندات المطلوبة لإثبات الحالة .

جاء ذلك في رد سريع على زوجة تتساءل عن إمكانية تقدمها للحصول على الدعم كستفيد رئيسي للأسرة بدلاً من زوجها بعدم عدم إستيفائه لشروط الأهلية .

الجدير بالذكر أن عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق يناير لا زالت مستمرة ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا