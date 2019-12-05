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    ديسمبر

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  3. هل تصبح الزوجة مستفيد رئيسي إن لم يستوفي زوجها الشروط ؟..«حساب المواطن» يرد

هل تصبح الزوجة مستفيد رئيسي إن لم يستوفي زوجها الشروط ؟..«حساب المواطن» يرد

هل تصبح الزوجة مستفيد رئيسي إن لم يستوفي زوجها الشروط ؟..«حساب المواطن» يرد
حمود العنزي(صدى):

أعاد حساب المواطن التأكيد على الحالات التي يمكن أن تتقدم فيها الزوجة للحصول على الدعم كمستفيد رئيسي .
وأكد البرنامج أن الزوجة تكون مستفيد تابع عدا تلك الحالات تصبح فيها مستفيد رئيسي :

1- المهجورة.
2- المتزوجة من غير سعودي.
3- عائلة سجين .
4- عائلة فاقد الأهلية .
5- إذا كان زوجها غائب .
ويشترط أن ترفق الزوجة المستندات المطلوبة لإثبات الحالة .
جاء ذلك في رد سريع على زوجة تتساءل عن إمكانية تقدمها للحصول على الدعم كستفيد رئيسي للأسرة بدلاً من زوجها بعدم عدم إستيفائه لشروط الأهلية .
الجدير بالذكر أن عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق يناير لا زالت مستمرة ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا 

 


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