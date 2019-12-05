بالفيديو.. أحلام تغني باللهجة المصرية لأول مرة

أبو ظبي(صدى):

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جمهورها في مصر والوطن العربي، معلنًة غناءها باللهجة المصرية للمرة الأولى، وأنها تقوم بالتحضير لـ“ميني ألبوم“ جديد.

وقالت أحلام، في مقابلة ببرنامج ”هلا إف إم عُمان“، خلال إحيائها حفلها الغنائي بدار الأوبرا السلطانية في مسقط، إنها تواصلت مع العديد من الشعراء المصريين للتعاون معهم في الألبوم، منوهة إلى أنها ستعقد جلسات عمل للانتهاء من الألبوم قريبًا.

وأكدت أحلام، أنها ”ستعتمد في غنائها باللهجة المصرية على توصيل رسالة تصف فيها حال المجتمع المصري، أي سيكون ألبومًا على الطريقة المحلية“ على حد وصفها.

وعن ألبومها الجديد والذي انتهت من تسجيل جميع أغانيه، أعلنت أحلام خلال اللقاء، عن الموعد النهائي لطرحه وهو يوم الـ24 من يناير 2020.