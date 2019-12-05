«توباكو» تعلق على ما تردد حول التشكيك في شرعية منتجات التبغ

عادل الحربي(صدى):

علقت شركة ” بريتش أمريكان توباكو ” على ما تردد عن التشكيك في شرعية مختلف منتجات التبغ؛ بعد تطبيق التغليف العادي في المملكة.

وعن ذلك، أصدرت الشركة بيان أكدت فيه أن منتجاتها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة واللوائح في جميع البلاد التي تبيع فيها منتجاتها.

كما أكدت أن الشركة التزمت بـ اللائحة التي أصدرتها هيئة الغذاء والدواء، والتي تفرض اعتماد التغليف العادي الموحد على كل منتجات التبغ المستوردة، بعد تاريخ 23 أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن المتطلبات الأساسية للائحة هي تغليف موحد لكل الأصناف دون استعمال ألوان أو تصاميم، لتكون التفرقة الوحيدة المسموح بها هي ” اسم العلامة والنوع وتفاصيل المصنع ” .