«تجمع الوسطى الأول» يُطلق 140 مبادرة تطوعية.. غدا

بدر الحارثي(صدى):

بأكثر من 1500 متطوع ومتطوعة، يُطلق التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى يومي الجمعة والسبت أكثر من 140 مبادرة تطوعية في مختلف المنشآت الصحية التابعة له، تزامنًا مع “اليوم العالمي للتطوع” وتحت شعار “تطوعي صحة”، بهدف إشراك العاملين والمتطوعين في خدمة المجتمع، وترسيخ مفهوم التطوع في المنشأة الصحية.

وأوضحت مدير التطوع بالتجمع الصحي الأول أ.رنده الكليب أن المنشآت الصحية التي ستقيم المبادرات تشمل: مدينة الملك سعود الطبية، مستشفى الملك سلمان، مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، مستشفى الإيمان العام، مستشفى النقاهة، القطاع الصحي الأول، القطاع الصحي الثاني.

وأشارت أ.الكليب إلى أن المبادرات التطوعية تأتي إيمانًا من الإدارة التنفيذية بالتجمع بأهمية تطوير مجال العمل التطوعي الصحي؛ لما له من أهمية كبيرة في نفوس المرضى والمراجعين في المنشآت الطبية للتجمع.

وختمت أ.الكليب تصريحها، منوهة بأن المبادرات تهدف بشكل مباشر إلى المشاركة في البرامج التوعوية والخدمات الصحية، والتي تأتي من منطلق أهمية تطوير مجال العمل التطوعي؛ وهو الجانب الذي لم تغفل عنه رؤية المملكة 2030؛ وأن اهتمامها به دليل على دوره في التنمية الشاملة والنهضة للمجتمع وتعزيز القيم الإيجابية؛ وإكسابهم روح المبادرة وحب الخير للغير.